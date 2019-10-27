رئيس "القضاء الأعلى" العراقي يجتمع بالقضاة المكلفين بالتحقيق في المظاهرات

اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم الأحد بأعضاء الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق ‏في الحوادث التي رافقت التظاهرات بعد استلام نتائج التحقيق التي أجرتها اللجنة العليا.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وجه ‏القضاة بأداء مهامهم بدقة وفق القانون وبحياد تام بعيدا عن أي اعتبارات جانبية وأن يضعوا نصب أعينهم تطبيق القانون فقط‎".

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر أمرا بتاريخ 23/10 / 2019 بتشكيل هيئات قضائية في المحافظات التي حصلت فيها أحداث ‏رافقت التظاهرات، على أن تتكون كل هيئة من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عا‎م.

حضر الاجتماع رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيسي محكمة استئناف بغداد الكرخ والرصافة والقاضي المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ومدير عام دائرة الحراسات القضائية/ ممثل مجلس القضاء الأعلى في ‏اللجنة الوزارية العليا بأحداث التظاهرات.

وفي سياق آخر استقبل رئيس مجلس القضاء العراقي اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ‏السيدة جنين هينيس بلا سخارت‎.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن "الجانبين بحثا تطور الأوضاع في العراق على خلفية التظاهرات ‏التي تشهدها البلاد مؤخرا‎".

وشدد البيان على "وجوب مراعاة أحكام الدستور والقانون الذي يكفل حق التظاهر السلمي والتعبير وعدم الاعتداء على الأملاك العامة ‏والخاصة مع التأكيد على ضرورة عدم استخدام وسائل العنف سواء من المتظاهرين أو القوات الأمنية‎".

وأوضح البيان أن "الجانبين بحثا موضوع الجهود المبذولة في مكافحة الفساد من قبل الحكومة والقضاء‎".