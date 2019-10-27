جمعية المصارف اللبنانية تعلن استمرار إغلاق المصارف غدا الاثنين

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية استمرار إغلاق المصارف غدا الاثنين، ليدخل هذا الإغلاق أسبوعه الثاني، مع استمرار احتجاجات شعبية حاشدة وواسعة في العديد من المدن اللبنانية.

القاهرة - سبوتنيك. ونقل تلفزيون "الجديد" اللبناني عن بيان للجميعة "تبقى أبواب المصارف مقفلة يوم غد الإثنين في ظلّ استمرار التحركات الشعبية وبانتظار استقرار الأوضاع العامة في البلاد".

وكان معتصمون لبنانيون احتشدوا اليوم في ساحات بيروت وضواحيها وفي صيدا وصور ومناطق الجنوب والبقاع وطرابلس مع قطع الطرقات رغم جهود الجيش اللبناني والقوى الأمنية لفتح بعض الطرقات أمام تنقل المواطنين وهو ما تسبب في إشكالات عديدة على طريق صيدا بيروت و بيروت طرابلس ومنطقة البداوي في طرابلس وباتت حركة السير في العاصمة صباح اليوم خفيفة مع قطع الطرقات الرئيسية من قبل المتظاهرين.

ويشهد لبنان حركات احتجاج وتجمع مئات اللبنانيين في وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.