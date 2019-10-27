مسؤول أمريكي: مهمة استهداف البغدادي شاركت فيها قوات العمليات الخاصة

قال مسؤول أمريكي اليوم الأحد إن المهمة الأمريكية التي استهدفت زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) أبو بكر البغدادي شاركت فيها قوات العمليات الخاصة ونُفذت في منطقة إدلب السورية.