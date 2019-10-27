بيان من سوريا بشأن انسحاب القوات الكردية من شمالي البلاد

رحبت دمشق، اليوم الأحد، بانسحاب الفصائل الكردية من شمالي البلاد إلى عمق 30 كيلومترا، كاشفة أن ذلك قد تم بالتنسيق مع الجيش السوري.

دمشق - سبوتنيك . ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر بوزارة الخارجية السورية أن "سوريا ترحب بانسحاب المجموعات المسلحة في الشمال السوري إلى عمق 30 كيلو متراً وذلك بالتنسيق المباشر مع الجيش العربي السوري".

وقالت الحكومة السورية: "هذا الانسحاب يسحب الذريعة الأساسية للعدوان التركي الغاشم على الأراضي السورية".

وقالت وكالة الأنباء السورية إن سوريا ستعمل على احتضان أبنائها وتقديم العون لهم بما يفسح المجال للجميع للعودة إلى الوحدة الوطنية.

,سيطرت وحدات من الجيش السوري على 4 قرى جديدة في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي شمال غرب الحسكة.

أفادت وكالة "سانا" بسيطرة وحدات من الجيش السوري على 4 قرى جديدة في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي شمال غرب الحسكة وهي "أم حرملة، باب الخير، أم عشبة، الأسدية" وقلصت المسافة باتجاه الحدود التركية إلى ٣ كم.