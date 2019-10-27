أردوغان وميركل يبحثان مستجدات الوضع شمال شرقي سوريا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مستجدات الأوضاع في شمال شرقي سوريا.

كما تطرق أردوغان وميركل في اتصال هاتفي أيضا إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، ومسائل إقليمية أخرى، وفق وكالة الأناضول التركية.

ووصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اقتراح ألمانيا بتشكيل منطقة عسكرية آمنة شمال سوريا بأنه "اقتراح غير واقعي"، مشيرا إلى أن أنقرة لا تستطيع أن تتخذ قرارا منفردا في هذا الشأن.

وقال أوغلو خلال مؤتمر صحفي أمس السبت، مع نظيره الألماني هايكو ماس إن "تشكيل منطقة عسكرية آمنة شمال سوريا أمر غير واقعي وتركيا لا تستطيع أن تتخذ قرارا بمفردها حول ذلك لأن روسيا وقوات الحكومة السورية ولاعبين آخرين يتواجدون حاليا في المنطقة".

وكان وزير الخارجية الألماني، قد أعلن في وقت سابق في تغريدة على صفحته الرسمية على" تويتر" أن الهدف من الزيارة هي الدعوة" إلى احترام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين"، وضرورة" امتثال تركيا للقانون الدولي عند التعامل مع اللاجئين، بالإضافة غلى " دعم تركيا للعملية السياسية بدلا من نسفها."

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.