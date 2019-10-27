الجيش اليمني يعلن إحكام سيطرته على طريق دولي بعد مواجهات مع الحوثيين

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، تحقيق تقدم ميداني في مواجهات مع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن قائد لواء التحرير في الجيش اليمني العميد جمال القلعي، إن "الجيش الوطني سيطر على أعلى قمم سلسلة جبال رشاحة التي تبدأ من عمود الصحراء حتى جبال "جشيرة" بمديرية كتاف (شرق صعدة)"، مؤكدا أن القوات بهذا التقدم أصبحت تحكم السيطرة على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع وسلسلة الجبال الوعرة".

ولفت العميد القلعي أن عددًا من مسلحي الجماعة سقطوا بين قتيل ومصاب خلال المواجهات، فيما تقوم وحدات الهندسة العسكرية حاليًا بنزع الالغام التي زرعها الحوثيون قبل فرارهم".

وتدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة خمس سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف العربي وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة.