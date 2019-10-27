وزير خارجية البحرين: مقتل البغدادي يشكل "ضربة قاصمة لتنظيم داعش الارهابي

أعلن وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الأحد، أن القضاء على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (الحظور في روسيا وعدد من الدول) أبو بكر البغدادي يشكل ضربة قاسية للتنظيم.

وكتب آل خليفة في صفحته الشخصية على تويتر إن مقتل زعيم "داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي "يشكل ضربة قاصمة للتنظيم".

— خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) 27 октября 2019 г.

وتابع الشيخ خالد قائلا: "مقتل المجرم أبو بكر البغدادي يشكل ضربة قاصمة لتنظيم داعش الارهابي. نحيي الأشقاء والحلفاء على جهدهم ونجاحهم في العثور عليه والتخلص منه".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي خلال غارة قادتها القوات الأمريكية خلال الليل في سوريا.

يذكر أنه تحت زعامة البغدادي المولود في العراق، سيطر التنظيم الإرهابي على مساحات من سوريا والعراق، كما نفذ العديد من الهجمات في أنحاء مختلفة من العالم.