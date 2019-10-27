"قسد" تعلن استهداف الذراع الأيمن للبغدادي قرب جرابلس السورية

القاهرة - سبوتنيك. وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، عبر "تويتر"، إنه:
وبوقت سابق من اليوم، الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية استطاعت القضاء على البغدادي بعملية عسكرية داخل سوريا، موجها الشكر للعراق وتركيا وروسيا والأكراد على تعاونهم في تنفيذها.
وكانت ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت موافقتها على الانسحاب من الشريط الحدودي السوري التركي تنفيذا لاتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا.
ونشر موقع "قسد" على الإنترنت اليوم السبت بيانا جاء فيه إعلان قيادة "قسد" موافقتها على إعادة الانتشار في شمال شرق سوريا تنفيذا لاتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا.
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