الخارجية العراقية تسلم الجانب الكويتي آخر دفعة من المحفوظات والأرشيف الأميريّ

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد، تسليم نظيرتها الكويتية، آخر دفعة من "المحفوظات والأرشيف الأميري"، والتي تم الاستيلاء عليها إبان الغزو العراقي للكويت.

وقالت الخارجية في بيان نشرته على موقعها الرسمي "ترأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف السفير حازم اليوسفي الوفد العراقي، وجرى تسليم 200 ألف كتاب تعود إلى جامعة الكويت، والمكتبة الوطنية".

وأضاف البيان أنه "جرت مراسم التسليم يوم الأحد في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي".

وزارة الخارجيّة تُسلّم الجانب الكويتيّ آخر دفعة من المحفوظات، والأرشيف الأميريّhttps://t.co/5VYntCcDT4 — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) 27 октября 2019 г.

ونقل البيان عن اليوسفي قوله، "إن العراق قام بتسليم جميع الممتلكات الكويتية التي عثرت عليها الجهات المعنية"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ذلك التزامًا بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وآخرها قرار 2107 لسنة 2013.

وكان العراق قد استولى على هذه الوثائق أثناء احتلاله الذي استمر سبعة أشهر للكويت والذي انتهى بحرب الخليج في عام 1991.