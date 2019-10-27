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    رجل ملتح مع زعيم داعش أبو بكر البغدادي في صورة التي التقطت من شريط فيديو نُشر في 29 أبريل 2019

    28 محطة ترصد مسيرة تنظيم "داعش" في 6 سنوات… تسلسل زمني

    © REUTERS / REUTERS TV
    العالم العربي
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    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي"، في شمال غربي سوريا، مشيرا إلى أن القوات الخاصة الأمريكية نفذت تلك العملية.

    وقال ترامب إن "عددا كبيرا من رفاق البغدادي تم قتلهم، بينما لم يسقط قتلى من القوات الأمريكية، خلال تنفيذ العملية"، وأوضح أن "البغدادي قتل نفسه بسترة ناسفة بعد أن حشر في نفق، وقال "البغدادي مات ميتة الجبناء، وأن ستواصل تعقب باقي الإرهابيين من أعضاء التنظيم".

    ورصدت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أبرز مراحل التنظيم الإرهابي "المحظور في روسيا وعدد من دول العالم"، في تسلسل زمني يرصد مسيرة التنظيم، منذ ظهوره حتى إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلت زعيمه، اليوم الأحد.

    وقالت إن هذا التنظيم الإرهابي، تسبب في نشر الفوضى في سوريا والعراق، عندما سيطر على مساحات شاسعة من الدولتين، قبل سنوات، وقام بأفعال غير مسبوقة من الإرهاب والوحشية، لكنه تراجع ليصبح عدد مقاتليه لا يتجاوز مئات المسلحين الفارين في مناطق نائية، بحسب الشبكة الأمريكية.

    1- في أبريل/ نيسان 2013، أعلن أبو بكر البغدادي دمج مسلحي القاعدة في العراق وسوريا، وتشكيل تنظيم إرهابي جديد يحمل اسم تنظيم "داعش".

    2- يناير/ كانون الثاني 2014، سيطر البغدادي مدينة الفلوجة، بمحافظة الأنبار العراقية، وأجزاء من الرمادي، وفي سوريا سيطر على مدينة الرقة، التي أصبحت لاحقا، عاصمة التنظيم بعل الأمر الواقع.

    3- في فبراير/ شباط 2014، تنصل أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، من البغدادي.

    4- في يونيو/ حزيران، سيطر "داعش" على مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، ومدينة تكريت، مسقط رأس الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ووصلوا إلى ضواحي بغداد عقب انهيار القوات العراقية في تلك المناطق.

    5- في 29 يونيو، أعلن البغدادي قيام دولته المزعومة، ونصب نفسه "خليفة" على المناطق، التي يسيطر عليها في سوريا والعراق.

    6- في 4 يوليو/ تموز، أول ظهور للبغدادي، في مسجد النوري التاريخي بالموصل.

    7- في أغسطس/ آب، سيطر التنظيم على مدينة سينجار العراقية، ونفذ مذابح ضد الإيزيديين، إضافة إلى عمليات سبي وأسر النساء والأطفال.

    8- في 8 أغسطس، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية غاراتها الجوية ضد التنظيم في العراق.

    9- في 22 سبتمبر/ أيلول 2014، بدأ طائرات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" غارات جوية ضد مواقع التنظيم في سوريا.

    10- في يناير 2015، استطاع المقاتلين الأكراد إخراج "داعش" من العديد من المدن شمال الموصل، وفي سوريا كانت معركة كوباني، أول هزيمة للتنظيم في سوريا، على يد المقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن.

    11- في 1 أبريل، استعادت القوات العراقية المدعومة من واشنطن، تحقيق أول نصر كبير على التنظيم الإرهابي، باستعادة مدينة تكريت العراقية.

    12- في 20 مايو/ أيار 2015، سيطرة "داعش" على مدينة تدمر السورية، ودمروا الكثير من الآثار بها.

    13- في 9 فبراير 2016، استعادة القوات العراقية مدينة الرمادي، بعد أشهر من القتال الدامي، وبعدما فر غالبية سكان المدينة تقريبا.

    14- في 26 يونيو، حررت القوات العراقية مدينة الفلوجة بعد معركة استمرت 5 أسابيع مع مسلحي التنظيم الإرهابي.

    15- في 3 يوليو، نفذ "داعش" تفجير انتحاري أدى إلى مقتل 300 شخص، في بغداد، وكان الأسوأ في البلاد منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003.

    16- في 17 أكتوبر، أعلن حيدر العبادي، رئيس وزراء العراق، حينها، بداية معركة تحرير الموصل.

    17- في 5 نوفمبر/ تشرين الأول، أعلنت القوات الكردية المدعومة من واشنطن إنطلاق عملية غضب الفرات، لتحرير مدينة الرقة، وكانت واحدة من 5 حملات لاستعادة المدينة.

    18- في 24 يناير 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير مدينة الموصل بالكامل.

    19- في 10 مايو/ آيار، سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على سد الطبقة، الذي يبعد 40 كم عن المدينة.

    20- في 18 يونيو، بدأت قوات سوريا الديمقراطية، هجوما على مدينة الرقة من 3 جوانب، بدعم من قوات التحالف الدولي.

    21- في 21 يونيو، دمر "داعش" جامع النوري التاريخي في الموصل، ومناراته، عندما اقتربت القوات العراقية من المدينة.

    22- في 10 يوليو، أعلن رئيس الوزراء العراقي، الانتصار على "داعش" وانتهاء خلافته المزعومة في العراق.

    23- في 17 أكتوبر، سيطرت قوات "قسد" على مدينة الرقة بصورة كاملة، بعد معارك مدمرة استمرت على مدى شهور.

    24- في سبتمبر، وديسمبر 2018، سيطرت القوات السورية المدعومة من القوات الروسية من استعادة المناطق، التي كان يسيطر عليها التنظيم غربي الفرات، والسيطرة على الميادين والبوكامال، على الحدود العراقية السورية.

    25- في 23 أغسطس 2018، ظهر البغدادي مجددا، بتسجيل صوتي، بعد غياب استمر قرابة عام، بعد سقوط خلافته المزعومة.

    26- 10 سبتمبر، أطلقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هجوما بريا، بدعم من قوات التحالف، للسيطرة على آخر معاقل التنظيم في شرقي البلاد.

    27- في 23 مارس/ أذار 2019،  سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على بلدة الباغوز، آخر معاقل التنظيم في سوريا.

    28- في 27 أكتوبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل البغدادي.

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    الكلمات الدلالية:
    داعش, أخبار سوريا والعراق, أبو بكر البغدادي, دونالد ترامب
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