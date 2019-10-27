وزيرة الصحة المصرية: تغليظ عقوبات التعدي على الأطباء قريبا

شددت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم الأحد، على أن الوزارة لن تتهاون في الاعتداء على أي فرد من أفراد الفريق الطبي أو المنشآت الطبية.

وقالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، إنه "تم اجراء تعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمنشآت الطبية وتمت مناقشة القانون من مجلس الدولة ووزارة العدل، حيث شارك فيه عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة، اليوم الأحد، مشيرة إلى انتظار إصداره من مجلس النواب، مما سيوفر عنصراً مهماً من عناصر تحسين بيئة العمل.

وأكدت على أن "الوزارة لن تتهاون في الاعتداء على أي فرد من أفراد الفريق الطبي، أو الاعتداء على المنشآت الطبية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي اعتداء".

وأوضحت الوزيرة أنها "على تواصل مستمر ودائم مع الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، حيث أشاد بالنظام الجديد بما يخدم مصلحة الطبيب".

وأضافت أن "العملية التعليمية بالزمالة ستتم وفق أحدث المناهج ودون إخلال بمعايير الزمالة المصرية، المعترف بها في الدول العربية، وسيتم السعي لاعتماد التخصصات المختلفة عالمياً، مشيرةً إلى أن هناك شراكة مع بنك المعرفة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي فيما يخص الحصول على أجزاء لتصميم المنصة الالكترونية".

كما كشفت عن منح كل المتدربين الملتحقين بالزمالة والمدربين "جهاز لوحي" (تابلت) لتيسير الاتصال ببنك المعرفة للحصول على المناهج والتعليمات بهدف توفير للطبيب خدمة جيدة خلال دراسته.