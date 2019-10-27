الرئيس العراقي: البغدادي تسبب في فوضى ومعاناة لا توصف

علق الرئيس العراقي، برهام صالح، على مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، مشددا على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب.

وقال برهام صالح عبر "تويتر" اليوم الأحد: "لقد تسبب البغدادي في فوضى ومعاناة لا توصف. وفاته هي علامة في بارزة في الحرب ضد الإرهاب".

وأضاف "مع تذكر ضحاياه وما قام به من ذبح، يجب ضمان استمرار القتال للقضاء على آفة الإرهاب، من خلال اليقظة الأمنية المستمرة والنظم السياسية الشاملة والتنمية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية في محافظة إدلب، موجها الشكر لكل من روسيا وسوريا وتركيا والعراق على دعمهم لنجاح العملية.

al-Baghdadi caused untold slaughter,mayhem & suffering. His demise is a great milestone in war against terror. While remembering his victims,must ensure fight continues to eradicate scourge of terrorism through continued security vigilance,inclusive political systems, development — Barham Salih (@BarhamSalih) October 27, 2019

وقال الرئيس الأمريكي إن "البغدادي قتل نفسه بسترة ناسفة بعد أن حشر في نفق". مضيفاً أنه تم "التعرف إيجابيا على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة"، مضيفا "البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء".

يذكر أنه تحت زعامة البغدادي المولود في العراق، سيطر التنظيم الإرهابي على مساحات من سوريا والعراق، كما نفذ العديد من الهجمات في أنحاء مختلفة من العالم.