اجتماع طارئ لتحالف القوى العراقية بشأن المظاهرات

عقد تحالف القوى العراقية، اجتماعا طارئا، من أجل التباحث حول الإصلاحات والإجراءات اللازمة لمعالجة مطالب المتظاهرين.

وقال مصدر برلماني، لقناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأحد، إن اجتماعا طارئا لتحالف القوى العراقية يجري الآن من أجل التباحث بشأن مطالب المتظاهرين.

وأضاف المصدر إن "اجتماعا طارئا يجري الآن لتحالف القوى العراقية، في منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،الحلبوسي، من أجل التباحث بشأن الإصلاحات والإجراءات اللازمة لمعالجة مطالب المتظاهرين"، بحسب القناة العراقية.

وتشهد 10 محافظات عراقية اضافة الى العاصمة بغداد، مظاهرات كبيرة تطالب بالقضاء على الفساد والفاسدين وإجراء إصلاحات.

ويطالب المتظاهرين أيضا، بالقضاء على البطالة من خلال توفير الوظائف، وشهدت تلك التظاهرات سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة أعمال عنف شهدتها عدد من المحافظات.