الجيش السوري يدخل بلدة عامودا على الحدود السورية التركية

دخلت وحدات من الجيش السوري في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، إلى بلدة عامودا بريف الحسكة الشمالي الشرقي، قادمة من الدرباسية التي انتشرت فيها وحدات الجيش.

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف الحسكة السورية، إن الجيش السوري وبعد انتشاره في مدينة الدرباسية شمال شرق الحسكة وتأمينه لمداخل ومخارج المدينة الواقعة على الحدود التركية، أرسل وحدات قتالية إلى بلدة عامودا التي تبعد نحو 30 كم إلى الشرق من الدرباسية.

وكانت وحدات من الجيش السوري وصلت اليوم الأحد إلى الحدود السورية التركية في ريف رأس العين الشمالي الشرقي بعد دخولها عشرات القرى والبلدات وصولاً إلى قرية الكسرى وتل ذياب زركان.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن وحدات من الجيش السوري تقدمت من محور تل تمر بريف الحسكة الشمالي باتجاه الحدود مع تركيا وانتشرت في قرى أم حرملة وباب الخير وأم عشبة والأسدية بريف منطقة رأس العين الجنوبي الشرقي مقلصة المسافة التي تفصلها عن الحدود مع تركيا إلى بضعة كيلومترات.