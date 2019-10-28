الحوثي: بيان التحالف حول تولي السعودية لقواته في عدن يؤكد الخلاف

علق القيادي في جماعة "أنصار الله "، محمد علي الحوثي، الأحد، على إعادة تموضع قوات التحالف العربي في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، لتكون بقيادة السعودية بدلا عن الإمارات.

القاهرة – سبوتنيك. وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله" في تغريدة على حسابه في "تويتر": "بيان تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بان السعودية تتولى قيادة القوات الموالية للتحالف في عدن بدل الإمارات، يؤكد أن الخلاف لازال بينهما على أشده".

وأضاف: "لو كان غير ذلك أيضا لكانت قوات الإمارات تحت القيادة السعودية، ولم تستغن عنها وتؤكد ذلك بالشكر للإمارات خدماتها".

بيان تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بان #السعودية تتولّى قيادة القوات الموالية للتحالف في #عدن بدل #الامارات

يؤكد أن الخلاف لازال بينهما على أشده ولو كان غير ذلك لكانت قوات الإمارات أيضا تحت القيادة السعودية

ولم تستغني عنها وتؤكد ذلك بالشكر للامارات على خدماتها

...يتبع — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 27, 2019

واعتبر الحوثي في تغريدة أخرى: "قدوم القوات السعودية يثبت أن المعركة كانت بين الحلفاء لا المرتزقة، وأن اندفاع مليشيات المرتزقة للقتال وقصف بعضهم نتيجة لخلاف الرعاة".

وختم بالقول: "هنا نقول المعركة هذه نجح فيها مبس (محمد بن سلمان) على مبز (محمد بن زايد) وعلى الإمارات أخذ الدرس للمستقبل فقط أيضا أن كل طرف من المرتزقة قد حقق ما حققه حليفه من انتصار أو هزيمة".