الولايات المتحدة تدعو إلى نبذ العنف في احتجاجات العراق

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، اليوم الاثنين، أن بلادها تتابع الوضع في العراق عن كثب، وتدعو إلى التخلي عن العنف خلال الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد.

وقالت أورتاغوس في بيان لها: "الولايات المتحدة تتابع الموقف في العراق عن كثب وتدعو جميع الأطراف إلى نبذ العنف ونعرب عن تعازينا لأسر قتلى التظاهرات في عطلة نهاية الأسبوع".

وأضافت أورتاغوس: "الولايات المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء إغلاق وسائل الإعلام والضغط بهدف الرقابة على تغطية الاحتجاجات".

وأشارت أورتاغوس إلى أن "الولايات المتحدة تواصل دعمها للحكومة العراقية والشعب العراقي".

وتشهد بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب في العراق حركة احتجاجية يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد وتوفير فرص عمل.

وأفاد بيان للمفوضية العراقية لحقوق الإنسان بمقتل 74 شخصا من المتظاهرين أغلب إصاباتهم بطلق ناري نتيجة التصادمات بين المتظاهرين وحماية المقرات الحزبية عند محاولة الدخول إليها، إضافة إلى حالات الاختناق بسبب الغازات المسيلة للدموع".

وأشارت المفوضية إلى تعرض العديد من المتظاهرين والقوات الأمنية إلى إصابات، حيث بلغ عدد الإصابات 3654، أغلبها بسبب الغازات المسيلة للدموع، وغادر أغلبهم المستشفيات".

وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قد أمر، أمس الأحد، بنشر قوات مكافحة الإرهاب في عدد من أحياء العاصمة العراقية بغداد من أجل حماية المنشآت الحكومية على خلفية التظاهرات.