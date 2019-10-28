بالفيديو والصور... طريقة جديدة يعتمدها اللبنانيون لإغلاق الطرقات خلال الحراك الشعبي

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لطرق جديدة، بدأ يستخدمها المتظاهرون لإغلاق الطرقات الحيوية في لبنان.

وأظهرت الصور إقفال عشرات السيارات لأوتوستراد جل الديب القريب من العاصمة بيروت بشكل كامل على المسلكين الغربي والشرقي وتحوّل إلى موقف للسيارات.

قال عون وحزب الله وكل أحزاب النظام في لبنان ممنوع إغلاق الطُرق!



فهكذا كان رد الشعب العربي الأصيل في لبنان..بالإستعداد لقطع الطرقات في #اثنين_السيارات وبالسيارات.



#لبنان_ينتفض ومستمر رغم كل محاولات الفاسدين والمليشيات!#LebanonProtest #الحراك_تأذى_بفضلو#امجد_طه pic.twitter.com/M2Ag3Xg4SQ — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) October 27, 2019

كما شهدت مدينة جبيل المشهد نفسه حيث قام المحتجون على جمع السيارات وركنها وسط الأوتوستراد لقطع الطريق اعتراضا على سياسات الحكومة ومطالبين بإسقاطها.

أما متظاهرون آخرون فاختاروا إنزال أثاث المنازل إلى الشارع لإغلاق الطرقات في مختلف المدن اللبنانية اعتراضا على الواقع الاقتصادي وتأييدا للحراك الشعبي في لبنان.