بالفيديو والصور... طريقة جديدة يعتمدها اللبنانيون لإغلاق الطرقات خلال الحراك الشعبي

وأظهرت الصور إقفال عشرات السيارات لأوتوستراد جل الديب القريب من العاصمة بيروت بشكل كامل على المسلكين الغربي والشرقي وتحوّل إلى موقف للسيارات.
قال عون وحزب الله وكل أحزاب النظام في لبنان ممنوع إغلاق الطُرق!— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) October 27, 2019
فهكذا كان رد الشعب العربي الأصيل في لبنان..بالإستعداد لقطع الطرقات في #اثنين_السيارات وبالسيارات.
#لبنان_ينتفض ومستمر رغم كل محاولات الفاسدين والمليشيات!#LebanonProtest #الحراك_تأذى_بفضلو#امجد_طه pic.twitter.com/M2Ag3Xg4SQ
كما شهدت مدينة جبيل المشهد نفسه حيث قام المحتجون على جمع السيارات وركنها وسط الأوتوستراد لقطع الطريق اعتراضا على سياسات الحكومة ومطالبين بإسقاطها.
الشعب العنيد ❤️#اثنين_السيارات #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/w6q6kYOLTo— Hamza Al-Sayegh #لبنان_ينتفض (@hamzasayegh) October 27, 2019
أما متظاهرون آخرون فاختاروا إنزال أثاث المنازل إلى الشارع لإغلاق الطرقات في مختلف المدن اللبنانية اعتراضا على الواقع الاقتصادي وتأييدا للحراك الشعبي في لبنان.
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