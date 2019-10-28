الكويت تؤكد التفاؤل بشأن الأزمة الخليجية وتتحدث عن "الزيارة الناجحة"

وأضاف الجار الله، في تصريحات صحفية على هامش احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الـ 74، أن "الكویت لن تتوقف عن سعیھا لاحتواء الخلاف بین الأشقاء"، مؤكدا أنھا "مما یدعو للتفاؤل أنھا في كل خطوة تخطوھا تحقق تقدما متزاید وملموس"، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وفي ما یتعلق بالزیارة الرسمیة التي قام بھا رئیس مجلس الوزراء الكويتي الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح إلى مصر أخیرا، أفاد الجارالله بأنھا كانت ناجحة والمباحثات التي جرت جاءت بناءة.
ولفت إلى أن الزیارة ستشكل دفعة قویة للعلاقات وفرصة ایجابیة للتشاور والتنسیق بین البلدین، مشیرا إلى أن مصر تقوم بدور حیوي في ظل ظروف مضطربة تشھدھا المنطقة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)