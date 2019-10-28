بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق: إقحام الكيانات المسلحة في الاحتجاجات غير مقبول

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بعثة الاتحاد الأوروبي بالعراق: إقحام الكيانات المسلحة في أحداث الاحتجاجات غير مقبول ويضعف جهود قوات الأمن