الأردن يعتبر مقتل البغدادي خطوة مهمة في الحرب على العصابات الإرهابية

اعتبر الأردن، اليوم الاثنين، الإعلان عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، خطوة مهمة في الحرب على الإرهاب.

عمان - الأردن. وكتب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عبر حسابه على (تويتر)، أن "قتل الإرهابي المجرم البغدادي خطوة مهمة في الحرب على العصابات الإرهابية وعلى ظلامية الإرهاب الذي يمثل مسخا خارج إنسانيتنا وعدوا مشتركا لا علاقة له بحضارة أو دين".

قتل الإرهابي المجرم #البغدادي خطوة مهمة في الحرب على العصابات الإرهابية وعلى ظلامية الإرهاب الذي يمثل مسخا خارج إنسانيتنا وعدوا مشتركا لا علاقة له بحضارة أو دين. سيبقى #الأردن في مقدم الدول التي تحارب الإرهاب وبالتعاون مع التحالف الدولي وشركائنا دفاعا عن أمننا وقيمنا. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) October 28, 2019

وأضاف الصفدي: "سيبقى الأردن في مقدم الدول التي تحارب الإرهاب، وبالتعاون مع التحالف الدولي وشركائنا، دفاعا عن أمننا وقيمنا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي خلال غارة قادتها القوات الأمريكية خلال الليل في سوريا.