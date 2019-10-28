وكالة أمريكية: عملاق إماراتي يغادر قطر والكويت

كشفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن أن بنك "أبوظبي التجاري" يخطط لإنهاء أنشطته في دولتي قطر والكويت، وذلك للتركيز على السوق الإماراتية.

وذكرت الوكالة الاقتصادية أن البنك بدأ إغلاق عملياته في الكويت وقطر، وقام بإبلاغ السلطات المالية بذلك، بعد بيعه حقيبته المصرفية في الهند لبنك "دبي التجاري".

يذكر أن بنك "أبوظبي التجاري" أكمل عملية اندماج، في شهر مايو/ أيار الماضي، حيث أسس مع منافسين هما بنك "الاتحاد الوطني" وبنك "مصرف الهلال" خامس أكبر بنك في منطقة الخليج بأصول قيمتها 110 مليارات دولار.

يعتبر أن بنك أبو ظبي هو أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وتملك الحكومة الإماراتية الحصة الأكبر منه، وهو، بحسب خبراء ومصرفيين، أحد أكبر وأكثر المؤسسات المالية أمانا في العالم، إذ يقدم مجموعة كبيرة من الحلول والمنتجات والخدمات والتجارب المصرفية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات عملائه.

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين قطر والإمارات مقطوعة منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017؛ وذلك بسبب اتهامات للدوحة من أبو ظبي والرياض والمنامة والقاهرة بدعم وتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر باستمرار.