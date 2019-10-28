7 قتلى وعدة إصابات في السعودية نتيجة العواصف المطرية

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الاثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول ، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11، بسبب الأمطار الغزيرة شمال شرقي السعودية.

وقال الدفاع المدني، في تغريدة عبر موقع تويتر: "تلقى الدفاع المدني في محافظة حفر الباطن خلال الحالة المطرية 1176 بلاغا، وأن الحالة المطرية نتج عنها 7 وفيات، و11 إصابة، وإخلاء 16 شخصاً وإيواء 7 أشخاص، وتضرر 40 مركبة و3 منازل"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) 28 октября 2019 г.

فيما أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن تلك البلاغات جاءت من الجمعة الماضي وحتى أمس الأحد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة.