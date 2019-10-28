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13:52 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    إيران والبرنامج النووي

    "أفايب" يتوقع مزيدا من التوتر بين أمريكا وإيران خلال الفترة المقبلة

    © AFP 2019 / Atta Kenare
    العالم العربي
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    توقعت دراسة حديثة للمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية "أفايب"مزيدا من التوتر في العلاقات الأمريكية ـ الإيرانية..

    التوتر في العلاقات بين أمريكا وإيران يأتي، بحسب توقعات المنتدى،  في ظل عدد من المعطيات، أبرزها خطوات إيران التي تخفض من خلالها التزاماتها تدريجيا إزاء خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي"، إلى جانب الحراك الشعبي في كل من العراق ولبنان والذي يشكل ضغطا خاصا على إيران بحكم نفوذها في هاتين الدولتين.

    وتوصلت الدراسة التي كتبها محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية "أفايب"، إلى نتيجة مفادها أن مستقبل العلاقات الإيرانية ـ الأمريكية في الشهور المقبلة، يدور تحت أرحية جملة من الضغوط المتبادلة التي يحاول فيها كل من الطرفين إضعاف موقف الطرف الآخر، أو تحسين موقفه لتعظيم مكتسباته من مخرجات الحوار.

    سرب طائرات تابعة لقوات الجيش الإيراني
    © AFP 2019 / ATTA KENARE
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    ورأت الدراسة التي نشرها رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية "أفايب" نقلا عن مركز "رياليست" الروسي، أن أفق التسوية الشاملة بين طهران وواشنطن ليست منظورة على الأقل في المدى القريب، مع عدم استبعاد ذهاب الطرفين إلى التفاوض، حتى لو لم يكن على مستوى القمة أو عن طريق مباشر، وذلك في المديين المتوسط والبعيد.

    وقال محمد محسن أبو النور الخبير في الشؤون الإيرانية ورئيس المنتدى في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن نتيجة الدراسة تأتي بالرغم من تصريحات التهدئة بين واشنطن وطهران والخطوات الإجرائية التي تنم عن رغبة في تقريب وجهات النظر، والتي تعد بمثابة بوادر للتقارب أو الحوار، وعلى رأسها إقالة الرئيس ترامب مستشاره للأمن القومي، جون بولتون، مساء الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول الماضي، وهو أحد أكثر الداعين إلى التصعيد مع إيران.

    وأضاف أبو النور أنه بنى فرضيته التي تقول بعدم التهدئة المحتملة في المدى القريب بين إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وإدارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على عاملين أساسيين وهما: فشل الوساطة الفرنسية في تقريب وجهات النظر بين الدولتين وفشل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في إجلاس رئيسي البلدين إلى طاولة المفاوضات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الماضي، إلى جانب خطوات إيران التدريجية التخارجية في الاتفاق النووي.

    وأشارالخبير في الشؤون الإيرانية، إلى أن التوتر المحتمل سببه السقف التفاوضي العالي لدى كل من الطرفين، إذ اشترطت إيران قبل الجلوس إلى التفاوض 4 شرائط، وهي: رفع كل العقوبات الأمريكية وتعويض إيران عن العقوبات في العام الماضي، وعودة أمريكا إلى الاتفاق، فضلا عن عدم التحدث عن البرنامج الصاروخي والدور الإيراني في الإقليم، ما يصعب للغاية من احتمالية قبول الإدارة الأمريكية بهذه الشروط.

    ولفت أبو النور، إلى أن إيران بنت مواقفها الاستراتيجية على أن تنتظر بتؤدة نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر أن تبدأ حملتها الانتخابية في غضون عدة أشهر، لكن ذلك لا يعني ـ من وجهة نظره ـ أنها تمتلك رفاهية الانتظار تحت طائلة العقوبات 15 شهرا أخرى، مع افتراض صعود رئيس ديمقراطي في يناير/كانون الثاني 2021 وتحسن الوضع بعدها.

    واختتم أبو النور بقوله: "تستخدم الولايات المتحدة من جانبها أقصى وسائل الضغط الاقتصادية والسياسية كي تقنع إيران أنها جادة هذه المرة في الحصول على اتفاق مستدام يقلص الدور الإيراني في الإقليم، مع الأخذ في الاعتبار الحساسية الأمريكية التقليدية البالغة من البرنامج الصاروخي الباليستي والبرنامج النووي، وعليه فإن المدى المنظور لا ينبئ عن تقارب أمريكي ـ إيراني، في ضوء كل الاعتبارات السالفة".

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, إيران
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