الكويت تلقي القبض على 3 شبان سعوديين طعنوا عسكريا

ألقت عناصر الأمن الكويتية القبض على 3 شبان سعوديين بعد أن طعنوا عسكريا.

وأوقفت عناصر الأمن في منفذ السالمي شابين وحدثا سعوديين، لتعديهم بالطعن بآلة حادة على عسكري بأمن المنفذ، واقتادوهم إلى مخفر الشرطة، بحسب بوابة الأحداث الإخبارية.

وذكرت المصادر أن خلافا نشب بين المتهمين وأعمارهم (19، 17، 16) وأحد عساكر المنفذ أثناء استكمال إجراءات دخولهم إلى الكويت، تطور إلى اشتباك واعتداء بالضرب، وأخرج أحدهم آلة ووجه طعنة للعسكري، مسبباً له جرحاً في يده.

وحاول المتهمون الهرب، إلا أن عناصر الأمن تمكنت من السيطرة عليهم وإحالتهم إلى مخفر شرطة تيماء، بتهمة الاعتداء على موظف عام أثناء أدائه واجبه.

في سياق آخر، أكد خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي، في وقت سابق، إن "الكويت والسعودية ما زالتا تجريان محادثات بشأن استئناف إنتاج النفط من الحقول التي يتم تشغيلها بشكل مشترك في المنطقة المقسومة".

وقال الجار لله، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية: "عندما يتم الاتفاق النهائي بشأن هذه المنطقة سيبدأ البلدان في الحديث عن عودة إنتاج النفط".

وجاءت تصريحات الجار الله بعد أن ذكرت صحيفة الراي الكويتية، في وقت سابق، نقلا عن مصادر لم تكشفا النقاب عنها أن "الكويت والسعودية اتفقتا على استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة".