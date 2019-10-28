حماس تعلن موافقتها على إجراء انتخابات عامة والمشاركة بها

أعلنت حركة حماس، اليوم الاثنين، موافقتها على إجراء انتخابات عامة والمشاركة فيها استجابة لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

رام الله - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في بيان، إن "حركة حماس أبلغت الفصائل ورئيس لجنة الانتخابات جاهزيتها للانتخابات وموافقتها على إجرائها وتسهيل متطلبات إنجاحها".

وتابع أن "حركة حماس جاهزة للشراكة والتحالف مع كل من يتفق ويلتقي معها في مواجهة الاحتلال الصهيوني والنهوض بمشروعنا الوطني الفلسطيني"، مضيفا أن "إدارة الشأن الفلسطيني ومواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية تتطلب صوت شعبنا في الانتخابات والاستعانة به وبكل قواه الحية".

يذكر أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية أجريت آخر مرة عام 2006، وفازت حركة "حماس" بأكثر من نصف مقاعد البرلمان في وقت أجريت انتخابات الرئاسة عام 2005 وفاز مرشح حركة فتح محمود عباس (أبو مازن).