الجيش السوري ينتشر بمساحة 90 كم على الحدود ويثبت نقاطه في مواجهة تركيا

نفذت وحدات الجيش السوري انتشارا على الحدود السورية التركية بريف الحسكة الشمالي من ريف رأس العين الشرقي غربا وصولا إلى القامشلي شرقا وثبتت نقاطها على محور يمتد حوالي 90 كم.

وبدأت وحدات الجيش السوري عملية الانتشار من ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، وتابعت تحركها ودخلت قرى وبلدات دودان وقصر شرك وحاصدة فوقاني وعامودة والجوهرية وتل حمدون وخرزة وفوقاني الدار وابو جرادة والقرمانية وكربشك والسلام عليك وربة حاج ابراهيم والعرادة ولبوة وفقيرة والإبراهيمية ومشيرفة والأسعدية وباب الفرج والشكرية، بحسب مراسل وكالة "سانا" السورية.

وكان قد أفاد مراسل "سبوتنيك" في ريف الحسكة السورية، الأمس الأحد، إن الجيش السوري وبعد انتشاره في مدينة الدرباسية شمال شرق الحسكة وتأمينه لمداخل ومخارج المدينة الواقعة على الحدود التركية، أرسل وحدات قتالية إلى بلدة عامودا، التي تبعد نحو 30 كم إلى الشرق من الدرباسية.

كما دخلت وحدات الجيش السوري، الأمس، إلى مدينة الدرباسية على الحدود السورية التركية والواقعة إلى الشرق من مدينة رأس العين شمال محافظة الحسكة، وذلك بعد 7 سنوات من سيطرة "الوحدات الكردية" على المدينة.

ووصلت وحدات من الجيش السوري، الأمس الأحد، إلى الحدود السورية التركية في ريف رأس العين الشمالي الشرقي بعد دخولها عشرات القرى والبلدات وصولاً إلى قرية الكسرى وتل ذياب زركان.