رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا يقترح انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 14 شهرا

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، اليوم الاثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول، تبنيه مبادرة لحل الأزمة في البلاد تتضمن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وحل السلطات الحالية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المشري في مؤتمر صحفي في طرابلس، إن المبادرة، التي أكد أنها شخصية وليست صادرة عن المجلس الأعلى، تتضمن "إلغاء المؤسسات الحالية بعد الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية، وتسهيل إجرائها خلال 14 شهراً".

كما تقضي المبادرة، ضمن بنود أخرى، بـ "توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وفقا للاتفاق السياسي".

وتوقفت حكومة ليبيا، بعد الإطاحة وقتل معمر القذافي في عام 2011، عن العمل كدولة واحدة، وتسود السلطة المزدوجة في البلاد الآن، ويقع البرلمان الذي ينتخب من قبل الشعب في الشرق، أما في الغرب، في العاصمة طرابلس، تشكلت حكومة الوفاق الوطني بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويترأسها فايز سراج. تعمل سلطات الجزء الشرقي من البلاد بشكل مستقل عن طرابلس وتتعاون مع الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، الذي لم يتوقف عن محاولة السيطرة على طرابلس منذ أبريل/نيسان 2019.