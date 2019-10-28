إليسا في تصريح ناري: "ما تكونوا غنم"

غردت الفنانة إليسا سلسلة تغريدات جديدة عبر حسابها الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، توجّهت فيها إلى أصحاب الآراء المضادّة للتظاهرات الشعبية في لبنان والتي أصبحت في يومها الـ 12.

وكتبت إليسا عبر "تويتر": "لكل هالناس عا مواقع التواصل الاجتماعي اللي نازلين تخوين وتهديد وتكذيب واتهامات ضد كل مين بدو يثور وينتفض. أولا إذا إنتو بدكن دولة أول شي لازم تحترمو الرأي الآخر وما تسمحو بالاعتداء عليه".

لكل هالناس عا مواقع التواصل الاجتماعي اللي نازلين تخوين وتهديد وتكذيب واتهامات ضد كل مين بدو يثور وينتفض. أولا إذا إنتو بدكن دولة أول شي لازم تحترمو الرأي الآخر وما تسمحو بالاعتداء عليه (١) — Elissa (@elissakh) October 28, 2019

وجاء في تغريدة ثانية: "تانيا، هالمطالب عند الناس ما بتعنيكن؟ إنتو جايي عندكن الكهربا، فيكن تفوّتو أهلكن عالمستشفى، بيضاين معاشكن لآخر الشهر، ما بدكن محاسبة عالسرقات والنهب؟ شايفين الوضع كتير منيح تا معتبرين الحراك موجه ضدكن؟ إنتو محلكن معنا مش مع اللي عم تدافعو عنن".

تانيا، هالمطالب عند الناس ما بتعنيكن؟ إنتو جايي عندكن الكهربا، فيكن تفوّتو أهلكن عالمستشفى، بيضاين معاشكن لآخر الشهر، ما بدكن محاسبة عالسرقات والنهب؟ شايفين الوضع كتير منيح تا معتبرين الحراك موجه ضدكن؟ إنتو محلكن معنا مش مع اللي عم تدافعو عنن (٢) — Elissa (@elissakh) October 28, 2019

وأضافت : "يا جماعة. شيلو كل الاعتبارات عا جنب وتذكّرو بس إنو كلن رايحين اليوم أو بكرا أو اللي بعدو، ولبنان وحدو اللي باقي. وقفو مع لبنان ومع الشعب ومطالبو، ما تقبلو تكونو عم تحمو كراسيهن".

واختتمت بتغريدة أخيرة: "وطبعا لا حياة لمن تنادي!! الجهل اعمى".