وزير الخارجية الفرنسي: السعودية تبدي استعدادا لهدنة في اليمن

قال جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الاثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول، إن السعودية، تبدي استعدادا لهدنة في اليمن.

وأوضح الوزير الفرنسي، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، إنه يرى عدد كبير من "المؤشرات الإيجابية" في اليمن للمرة الأولى، منذ وقت طويل.

وفي كلمة بجامعة السوربون في أبوظبي، قال لودريان إن السعودية أبدت استعدادا لهدنة محتملة في اليمن.

كان لو دريان قد قال أمس الأحد بعد لقائه بنظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد إن فرنسا ستعمل مع الإمارات من أجل تهدئة التوتر في المنطقة.

وأعلنت قوات التحالف، الذي تقوده السعودية في اليمن، إعادة تموضع قواته في مدينة عدن اليمنية، وإعادة انتشارها، كما أشادت قيادة التحالف بجهود كل القوات، وفي مقدمتها القوات الإماراتية.

وأشادت قيادة قوات "التحالف" بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة، وفي مقدمتها القوات الإماراتية؛ وقالت إنها "أسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار".

وشهدت المدينة، التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في أغسطس/ آب الماضي، اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومية و"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات.

وأدت الاشتباكات بين الجانبين إلى مقتل أكثر من 40 شخصا، وجرح أكثر من مئتين، وإلى سيطرة هذ الميليشيات الداعية إلى الانفصال عن شمال اليمن، على مرافق ومؤسسات حكومية رئيسية في عدن ومناطق أخرى في جنوب البلاد.