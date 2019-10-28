العاهل السعودي يستقبل رئيس الاتحاد السويسري

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، الرئيس أولي ماورر، رئيس الاتحاد السويسري.

وكان في استقبال ماورر، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، فيما أبدى الرئيس السويسري سعادته بزيارة المملكة، ولقائه بالملك سلمان والوفد المرافق له، بحسب صحيفة مكة.

وفي صالون الاستقبال، صافح الرئيس السويسري الأمراء السعوديون، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، فيما أقام الملك سلمان مأدبة غداء تكريماً للرئيس الاتحاد السويسري، والوفد المرافق له.

في سياق آخر، كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد تسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء دول لدى المملكة.

ووفقا لوكالة "واس"، تسلم الملك أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية غينيا بيساو مامادو سانو، وسفير جمهورية المالديف محمد خليل، وسفير جمهورية قبرص ستافروس افجوستيديس، وسفير مملكة ماليزيا عبد الرزاق عبدالوهاب، وسفير مملكة السويد نيكلاس تروفيه، وسفير جمهورية النيجر أبوبكر حسن دان سوكوتو، وسفير جمهورية سنغافورة وينغ تشاو مينغ، وسفير جمهورية سلوفينيا ماتيا بريفولشيك، وسفير جمهورية مصر العربية أحمد فاروق محمد توفيق، وسفير جمهورية كولومبيا آنا ميلينا دي جافيريا.