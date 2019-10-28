إعلان حظر للتجوال في بغداد لحماية المتظاهرين

أعلنت عمليات بغداد، اليوم الإثنين، حظرا للتجوال في العاصمة العراقية، للأشخاص وسير المركبات بمختلف أنواعها، والدرجات، أعتبارا من منتصف الليل وحتى إشعار أخر، لحماية المتظاهرين من "المندسين".

وبين قيادة عمليات بغداد، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، عصر اليوم، أنه تقرر فرض حظر التجوال للأشخاص، وسير المركبات، والدراجات النارية، والهوائية، والعربات بمختلف أنواعها اعتبارا من الساعة الثانية عشر مساء هذا اليوم ولغاية الساعة السادسة صباحا وحتى إشعار آخر.

وتزايدت أعداد المتظاهرين في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، من عشرات الآلاف إلى المليونية، منظمين اعتصامات مفتوحة حتى اللحظة منذ مساء الخميس الماضي، رغم قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي الذي يطلق تجاههم من قبل ملثمين من خلف بوابة المنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة العراقية، مقر لها.

وأفادت القيادة، أن قرار الحظر يأتي لأجل حماية المتظاهرين، ومنع المندسين من استهدافهم، داعية تعاون المواطنين خدمة للصالح العام.

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، اليوم الاثنين، أن بلادها تتابع الوضع في العراق عن كثب، وتدعو إلى التخلي عن العنف خلال الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد.

وقالت أورتاغوس في بيان لها: "الولايات المتحدة تتابع الموقف في العراق عن كثب وتدعو جميع الأطراف إلى نبذ العنف ونعرب عن تعازينا لأسر قتلى التظاهرات في عطلة نهاية الأسبوع".

وأضافت أورتاغوس:"الولايات المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء إغلاق وسائل الإعلام والضغط بهدف الرقابة على تغطية الاحتجاجات".

وأشارت أورتاغوس إلى أن: "الولايات المتحدة تواصل دعمها للحكومة العراقية والشعب العراقي".

وأفاد بيان للمفوضية العراقية لحقوق الإنسان، يوم أمس الأحد، 27 تشرين الأول / أكتوبر، بمقتل "74 شخصا من المتظاهرين أغلب إصاباتهم بطلق ناري نتيجة التصادمات بين المتظاهرين وحماية المقرات الحزبية عند محاولة الدخول إليها، إضافة إلى حالات الاختناق بسبب الغازات المسيلة للدموع".

وأشارت المفوضية إلى تعرض العديد من المتظاهرين والقوات الأمنية إلى إصابات، حيث بلغ عدد الإصابات 3654، أغلبها بسبب الغازات المسيلة للدموع، وغادر أغلبهم المستشفيات".