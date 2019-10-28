حاكم مصرف لبنان يكشف حقيقة أن "البلد على بعد أيام من الانهيار الاقتصادي"

أكد حاكم مصرف لبنان أن البنوك "ستفتح أبوابها مجددا بمجرد أن يهدأ الوضع" وقال إنه "لم يطالبهم بالإغلاق". وقال إنه "لن تكون هناك قيود على حركة الأموال ولا خفض لقيمة الديون عندما تفتح المصارف أبوابها".

وقال حاكم مصرف لبنان لـ"رويترز" إن عنوان شبكة "سي.ان.ان" "لبنان على بعد أيام من الانهيار الاقتصادي" لا يتماشى مع ما قلته في مقابلة معهم".

وأوضح: "لا أقول إننا بصدد انهيار خلال أيام، ما قلته هو أننا نحتاج حلا فوريا خلال أيام أيام لاستعادة الثقة وتفادي الانهيار في المستقبل".

وقال حاكم مصرف لبنان: "سنحافظ على ربط العملة المحلية بالدولار، ولدينا الوسائل لذلك".

وأشار إلى أن "مساهمة القطاع المصرفي البالغة 3.4 مليار دولار لتقليص العجز تشمل مدفوعات البنك المركزي للحكومة من فائدة سنداته بالعملة المحلية، إضافة إلى الضريبة على أرباح البنوك".

وقال حاكم مصرف لبنان ردا على سؤال عن التوجه إلى صندوق النقد أو مؤسسات مالية دولية أخرى: "على الحكومة أن تقرر ما ينبغي القيام به".