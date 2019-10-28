تعزيزات سورية جديدة إلى الحدود التركية... ومدرعة أمريكية تدهس طاقم "أسوشيتد بريس"

تحركت، مساء الاثنين، وحدات عسكرية من الجيش السوري باتجاه بلدة تل تمر، للعمل على تنفيذ عمليات انتشار جديدة في مناطق غرب وجنوب محافظة الحسكة، التي تتمركز فيها قواعد عسكرية أمريكية.

وقال مراسل "سبوتنيك" بالحسكة إن "وحدات من الفوجين ١٢١و ١٢٣ التابعين للفرقة ١٧ في الجيش السوري، تحركت باتجاه بلدة تل تمر بالريف الغربي لمحافظة الحسكة لتتمركز في نقاط الفوج الخامس "هجانة"، التي أخلت مواقعها خلال الساعات الماضية، وانتشرت في نقاط وقرى الشريط الحدودي مع تركيا بمدينتي الدرباسية وعامودا وبريف القامشلي الغربي وريف رأس العين الشرقي".

وأوضح المراسل أن "وحدات الفوجين ١٢١و ١٢٣ تحركت باتجاه بلدة تل تمر مزودة بالمعدات الثقيلة والدبابات، للانتشار في جميع أنحاء بلدة تل تمر بما فيها الطريق الدولي الحسكة- حلب ولتأمين أرتال الفرقة الثالثة في الجيش السوري ، التي وصلت حدود محافظة الحسكة من جهة الرقة".

ولفت إلى أن عملية الانتشار ستستمر، وتتوسع في المناطق الجنوبية والشرقية وصولا إلى منطقة جبل عبد العزيز، وإلى حدود مدينة الشدادي النفطية، التي يحتفظ فيها الجيش الأمريكي بقواعد ونقاط عسكرية.

وأكد المراسل أن "الجيش التركي والفصائل التركمانية الموالية له احتلوا، اليوم الاثنين، قرى المضبعة والمباركية وأم عشبة بريف رأس العين، فيما قصفت مدفعية الجيش التركي قرية العريشة بريف بلدة تل تمر الشمالي دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا".

أوضح المراسل أن "اشتباكات عنيفة دارت بين وحدات من الجيش العربي السوري وقوات الجيش التركي والفصائل "التركمانية"، على محور قرى باب الخير وأم عشبة وتل ذياب وقاطوف بريف رأس العين الشرقي، ما أدى إلى مقتل عدد من المسلحين وإصابة ٧ جنود سوريين".

وفي السياق، أكد مراسل "سبوتنيك"، إصابة مصور وكالة "أسوشيتد بريس"، غير المرخصة في سوريا، بجروح بليغة وإصابة مراسل الوكالة إصابة خفيفة، نتيجة "دهس" سيارتهم من قبل عربة تابعة للجيش الأمريكي كانت تسير ضمن، رتل من السيارات العسكرية الأمريكية، التي دخلت الأراضي السورية اليوم عبر الحدود العراقية، على الطريق الواصل بين بلدة رميلان ومدينة القامشلي شمال شرق الحسكة".

وأوضح المراسل أن الجنود الأمريكيين لم يتوقفوا لإسعاف المصابين، الذين تم إسعافهم من قبل مدنيين الى المشفى لتلقي العلاج حيث أدخل مصور الوكالة الأمريكية إلى غرفة العمليات.