بعد إعلان ترامب إمكانية نشر فيديو مقتل البغدادي... رئيس الأركان: غير مستعدين حاليا

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية إن واشنطن "غير مستعدة حاليا لنشر صور ولقطات لمهمة قتل البغدادي".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق مناليوم الاثنين إنه قد يسمح بنشر جزء من التسجيل المصور للغارة التي قتل فيها زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي في سوريا يوم السبت.

يتبع...