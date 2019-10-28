غريفيث: ناقشت مع زعيم "أنصار الله" جهود التهدئة في اليمن

وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث لقاءه زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الاثنين، بـ"البناء".

القاهرة – سبوتنيك. وقال غريفيث، في تغريدة على تويتر: "ناقشنا الجهود المبذولة للتهدئة في اليمن".

وأضاف أن اللقاء بحث "الإعداد لاستئناف العملية السياسية".

وكان القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، علق الأحد، على إعادة تموضع قوات التحالف العربي في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، لتكون بقيادة السعودية بدلا عن الإمارات.

وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله" في تغريدة على حسابه في "تويتر": "بيان تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بان السعودية تتولى قيادة القوات الموالية للتحالف في عدن بدل الإمارات، يؤكد أن الخلاف لازال بينهما على أشده".

وأضاف: "لو كان غير ذلك أيضا لكانت قوات الإمارات تحت القيادة السعودية، ولم تستغن عنها وتؤكد ذلك بالشكر للإمارات خدماتها".