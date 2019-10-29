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00:22 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    محطة قطارات سكك حديد مصر في منطقة رمسيس في العاصمة المصرية القاهرة

    ماذا قال وزير النقل المصري عن ضحية التذكرة؟ (فيديو)

    © AFP 2019 / KHALED DESOUKI
    العالم العربي
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    علق وزير النقل المصري، كامل الوزير على حادث القطار الذي تسبب في سقوط راكبين من القطار رقم 934 مكيف (الإسكندرية - الأقصر)، عند محطة دفرة، ما أدى لمقتل أحدهما.

    وأثار ذلك الحادث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو من داخل أحد القطارات في مصر، يظهر أحد الأشخاص وهو يروي تفاصيل الواقعة.

    حادث القطار خطأ فردي

    وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "الشروق" المصرية، أنا مش ببرر اللي حصل، ده خطأ فردي، وسيحاسب المسؤول عنه بمنتهى القسوة والشدة".

    وأضاف، "إحنا منقبلش كده أبدا على أهالينا وإخواتنا، حتى لو مدفعش تذكرة، ولو مش عايز"، لافتا إلى أن التعليمات واضحة في هذا الشأن بضرورة عمل محضر في هذه الحالة.

    وتابع: "تعليماتنا واضحة لكل رؤساء القطارات إنه ياخده يعمل له محضر ويسلمه لأقرب محطة لشرطة النقل والمواصلات"، مؤكدًا أن الوزارة ستحاسب المسؤول عن الواقعة.

    تفاصيل الحادث

    وأردف وزير النقل المصري قائلا، "الأول بس، الناس قالوا إن دول اتنين أطفال، لأ مش أطفال، دول ناس شباب، كبار، ده 33 سنة، وراكب في قطر إسكندرية- الأقصر وهو عارف إن ده قطر درجة أولى فاخر مكيف، ولازم يركب بتذكرة".

    وتابع وزير النقل: "رئيس القطار أو الكمساري راح قوم واحد من على الكرسي، حاجز الكرسي بتاعه ومعاه تذكرة، قاله راح نط من الباب؟ لأ محلصش، وبرضه ده مش مبرر إنه يعمل كده"، متمنيًا بالشفاء للمصاب، وبالرحمة للشاب محمد عيد المتوفي".

    وأتم: "الله يرحم محمد عيد وربنا يشفي المصاب، هما لا قطعوا تذكرة ولا عايزين يدفعوا"، معقبًا أن الغرامة التي كان من المفترض أن يقوما بدفعها لا تزيد عن 30 جنيهًا".

    وشدد وزير النقل أنه سوف يذهب إلى أهالي الشاب المتوفى لتقديم واجب العزاء بنفسه.

    وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد أعلنت أنه في أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية/ الأقصر، وأثناء قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفع الأجرة، وأثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار خلال مسيره مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفي في الحال وإصابة الآخر وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.

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    الكلمات الدلالية:
    كامل الوزير, حادث قطار الإسكندرية, حادث قطار
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