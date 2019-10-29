البغداديون يكسرون حظر التجوال لحماية المتظاهرين (صور)

كسرت العائلات في بغداد، في الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حظر التجوال الذي بدء قبل قليل، لحماية المتظاهرين المعتمين في التحرير، من عمليات قتل أو قمع قد يتعرضون لها.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق أن شوارع جانب الرصافة من بغداد ازدحمت بالسيارات والعائلات رجال ونساء وأطفال، وشباب يحملون يافطات العلم العراقي، لاسيما في مناطق: زيونة، ساحة ميسلون، وشارع الربيعي، والجادرية وجسرها، شرقي ووسط المدينة.



وأوقفت العائلات سياراتها تضامنا مع احتجاجات المتظاهرين المعتصمين منذ ليلة الخميس الماضي، 24 أكتوبر/تشرين الأول، لإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي

ولحماية المتظاهرين من أي عمليات قمع أو تفريق باستخدام العنف في التحرير، يأتي كسر العائلات للحظر الذي فرضته قيادة عمليات بغداد مساء أمس على أن يبدأ من الساعة 12 ليلا وحتى السادسة صباحا، وفيه تمنع حركة الأشخاص، والسيارات والدراجات بمختلف أنواعها حتى إشعار آخر.

وتشهد بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب في العراق حركة احتجاجية يطالب فيها المتظاهرون، إقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وحل البرلمان، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات جديدة بإشراف دولي أممي.