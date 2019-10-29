قبل اتفاق الرياض... السعودية تعزز قواتها في عدن

وصلت تعزيزات عسكرية سعودية كبيرة، منتصف ليلة الثلاثاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، بأن سفينة سعودية كبيرة وصلت إلى ميناء كالتكس للحاويات، وعلى متنها العشرات من الجنود والضباط السعوديين.



ووفقاً للمصدر، اتجهت التعزيزات الواصلة نحو مقر التحالف العربي في مديرية البريقة غرب عدن.

وتعد القوات الواصلة هي الأولى منذ إعلان التحالف العربي الأحد الماضي، إعادة تموضع قواته في عدن لتكون بقيادة السعودية بدلا عن القوات الإماراتية التي غادرت المدينة وفق تفاهمات مع السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن.

وأشار المصدر إلى أن من المقرر وصول قوات سعودية إضافية إلى عدن.

وتواصل السعودية تعزيز قواتها في عدن، قبيل الإعلان رسميا عن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المتضمن ترتيبات عسكرية وأمنية، ستتولى القوات السعودية تنفيذها، حسب المصدر.

وكان عشرات من الجنود السعوديين وصلوا منتصف ليلة الأربعاء الماضي، إلى مطار عدن الدولي، على متن طائرة شحن عسكرية، سبقتهم تعزيزات مماثلة منتصف الشهر الجاري، وصلت إلى ميناء الزيت في مديرية البريقة.