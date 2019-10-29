السعودية ترد رسميا على دعوة إيران للحوار وتضع شرطا

وأكد المعلمي "إيمان المملكة بمبدأ الحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية"، لكنه اشترط الوقف الفعلي للتهديدات والأعمال العدائية، قبل أي حوار".
وفي إشارة غير مباشرة إلى إيران تابع المندوب السعودي: "على الدول التي تدعو إلى الحوار أن تنبذ السياسات المرتكزة على تصدير الثورة وخلق الجيوب والطوابير الطائفية في الدول تمهيدا للتدخل في شؤونها".
وسبق أن اتهمت السعودية إيران بالوقوف وراء اعتداء "أرامكو" في الـ14 سبتمبر/ أيلول الماضي، بينما تنفي السلطات الإيرانية هذه الادعاءات، وتدعو الرياض للحوار لحل الخلافات الثنائية.
وتقدمت إيران، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة السابقة، بمبادرة لتأمين منطقة الخليج ومضيق هرمز تنص على إنشاء تحالف يضم القوى الإقليمية على رأسها الجمهورية الإسلامية ذاتها والسعودية.
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