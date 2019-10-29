صحيفة: المخابرات الأمريكية قدمت نصائح لجنبلاط والحريري وجعجع بعد انطلاق الحراك الشعبي

يشهد لبنان في الأسابيع الأخيرة احتجاجات وتظاهرات مستمرة في مختلف المناطق اللبنانية من خلال قطع الطرقات وإغلاق المـــرافق العامـــة، احتجاجا على سياسات الحكومة الأخيرة ورفضا لورقة الإصلاح التي أعلنها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أنه "في اليومين الأولين من الاحتجاجات، كان ثمة اعتقاد بقبول رئيس الجمهورية باستقالة الحكومة برمتها لئلا يستشم أن المقصود هو صهره وزير الخارجية، بيد أن مسارعة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ليل اليوم الثالث على الحراك، 19 أكتوبر/تشرين الأول، إلى إعلان استقالة وزرائه الأربعة أحالت مرونة عون صعبة ومتعذرة".

وتابعت الصحيفة قائلة: "قبل ساعات من هذا الإعلان قصد مسؤول الاستخبارات الأمريكية في سفارة بيروت الرئيس سعد الحريري والعماد جوزيف عون ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ناصحا بعدم استقالة الحكومة نظرا إلى تداعياتها على الاستقرار نصيحته الرئيسية كانت لجنبلاط وجعجع اللذين منذ اليوم الأول للاحتجاجات، قالا باستقالة الحكومة وبدوا جاهزين لها.

وأضافت الصحيفة: "في ضوء زيارة الدبلوماسي الأمني الأمريكي، صرف جنبلاط النظر عنها بينما استعجل جعجع إعلانها قبل منتصف الليل، وفي ظنه أنه يسبق الزعيم الدرزي إليها".