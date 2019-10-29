بالفيديو... تهديد مباشر للحريري وباسيل من أجل دعم الشعب والثورة في لبنان

وجهت منظمة "أنونيموس" العالمية من خلال مقطع فيديو لها، يوم أمس الاثنين، قامت خلاله بتهديد مسؤولين لبنانيين باختراق حساباتهم في الأيام المقبلة، معربة عن استعدادها لمساعدة الشعب اللبناني في ثورته.

وأعلنت المنظمة أنها ستشن هجومًا ضد مسؤولين وسياسيين في لبنان مثل رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ووزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، بالإضافة إلى رئيس الحكومة اللبنانية الحالي سعد الحريري وغيرهم من المسؤولين في الدولة.

كما أعلنت "أنونيموس" أنها ستكشف وثائق ذات سرية عالية في الأيام المقبلة تتعلق بحساباتهم السرية وستقوم بمساعدة الشعب اللبناني بثورته.

ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قام المتظاهرون في لبنان بإغلاق الطرق في العاصمة والطرق المتقاطعة التي تربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من البلاد. لا تزال الاحتجاجات المناهضة للحكومة تحمل طابعاً سلمياً في الغالب، لكن المتظاهرين ليسوا في عجلة من أمرهم للاستجابة لنداءات الجيش والأطباء لإلغاء قفل الطرق. ويحاول الجيش تفريق المظاهرات بالقوة، في عدد من المناطق أصبح من الممكن استئناف حركة مرور السيارات، ولكن ليس لفترة طويلة.