أول تعليق من الإمارات على مقتل البغدادي

أصدرت الخارجية الإماراتية، صباح اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول، أول تعليق على مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

القاهرة - سبوتنيك. اعتبرت دولة الإمارات استهداف زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، بغارة جوية أمريكية خطوة إيجابية تعزز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وقال بيان صادر عن الخارجية الإماراتية: "إن خبر مقتل الإرهابي أبو بكر البغدادي هو انتصار لجميع الدول المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف وستستمر جهود التحالف حتى تفكيك تنظيم داعش وإعادة الاستقرار إلى المناطق التي عانت من جرائمه الفظيعة".

وأضاف البيان: "إن دولة الإمارات ملتزمة التزاما راسخا بالعمل مع شركائها الدوليين للقضاء على تنظيم داعش ومنع انتشار أيديولوجيته العنيفة".

وتشارك الإمارات في التحالف العالمي المناهض لداعش بقيادة الولايات المتّحدة.

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الأحد الماضي، أن البغدادي فجّر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأميركية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.

ووجه ترامب الشكر إلى الأكراد وتركيا والعراق وسوريا وروسيا على تعاونهم في العملية التي نفذتها القوات الأمريكية ليل السبت الماضي، مشيرا إلى أن واشنطن أخبرت موسكو بأنها ستنفذ عملية في هذه المنطقة، لكن لم تخبرها عن طبيعتها.