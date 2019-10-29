ولي العهد السعودي: عملية مقتل البغدادي تؤسس لحقبة جديدة

هنأ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على نجاح العملية العسكرية الأمريكية التي أدت لتصفية زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا بالرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هناه فيه بنجاح العملية التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة وأدت لمقتل قائد تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي".

وأضاف البيان: "أكد ولي العهد، خلال الاتصال، أن هذه العملية تؤسس لحقبة جديدة، وخطوة تاريخية في الحرب على الإرهاب والتطرف والكراهية".

من جانبه، "أثنى الرئيس الأمريكي على التعاون المستمر والمثمر بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه"، وفقا للبيان.

وأعلن ترامب، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، عن مقتل زعيم داعش بعملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، مشيرا إلى أن البغدادي انتحر عندما كان يحاول الفرار من العسكريين الأمريكيين عبر نفق تحت مخبأه، حيث قتل نفسه و3 من أطفاله بتفجير حزام ناسف.