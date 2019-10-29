"نؤيد المظاهرات"... محافظ كربلاء ينفي سقوط قتلى في الاحتجاجات ضد الحكومة

نفت شرطة محافظة كربلاء العراقية، اليوم الثلاثاء، وقوع قتلى في الاحتجاجات ضد الحكومة التي شهدتها المحافظة أمس الاثنين، وذلك بعد تقارير تحدثت عن مقتل 18 محتجا.

وقالت الشرطة في بيان: "نفت قيادة شرطة كربلاء وجود أي شهداء في تظاهرات يوم أمس، وتؤكد أنه لا يوجد أي شهيد يوم أمس لا من القوات الأمنية ولا من المتظاهرين، عدا حالة قتل شخص واحد وبحادث جنائي وبعيدا عن مكان التظاهرات شرقي المدينة بنحو 2 كم"، وذلك حسب موقع "السومرية" العراقي.

وتابع البيان: أن "الفيديوهات التي نشرت هي غير صحيحة وإنما أشيع عنها لتأجيج الشارع الكربلائي"، مهددا بمقاضاة أية وسيلة إعلامية تنشر مثل تلك الأخبار دون الرجوع للمصدر الرسمي.

في هذه الأثناء، أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، أن القوات الأمنية تمتعت بأعلى درجات ضبط النفس خلال الأحداث التي شهدتها كربلاء أمس، مشيرا إلى أن هناك فديوهات دبلجت بشأن هذه الأحداث وهي غير صحيحة.

وقال الخطابي، في مؤتمر صحفي، إن "القوات الأمنية تمتعت بأعلى درجات ضبط النفس خلال الأحداث التي شهدتها كربلاء أمس الاثنين"، مبينا أن "بعض الأشخاص اعتدوا على الممتلكات".

وأضاف: "أمرت بإطلاق سراح أغلبية المتظاهرين حتى من البعض الذين تجاوزوا على القوات الأمنية"، وأكد "أننا ندعم ونؤيد المظاهرات"، لافتا إلى أن "القوات الأمنية بظرف ليس بسيط".

وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، صباح اليوم، عن مقتل 18 شخصا واصابة 800 خلال أحداث كربلاء أمس. وقال عضو المفوصية علي البياتي إن "المعلومات التي وصلتنا من ناشطين ومنظمات وجهات غير حكومية حول الاحداث التي شهدتها كربلاء يوم امس تتحدث عن 18 شهيد من المتظاهرين وأكثر من 800 مصاب".