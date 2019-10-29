قتلى وجرحى من "أنصار الله" بغارات ومواجهات شمال حجة

كثف طيران التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، غاراته على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" أن طيران التحالف شن 14 غارة على تجمعات وتعزيزات لـ"أنصار الله" في مديريات حرض وحيران وعبس شمال غربي حجة.

وأضاف المصدر أن الغارات تزامنت مع محاولات تقدم نفذتها "أنصار الله" باتجاه مواقع للجيش في المديريتين.

ووفقا للمصدر العسكري، أوقعت الغارات والمواجهات قتلى وجرحى في صفوف "أنصار الله".

في سياق متصل، اتهمت "أنصار الله" الجيش اليمني بتنفيذ محاولة تسلل باتجاه مواقع للجماعة في منطقة كيلو 16 بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

ووفقا لـ"المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أحبط مقاتلو الجماعة محاولة تسلل الجيش اليمني.