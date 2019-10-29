أبو الغيط: تصاعد العنف في تظاهرات العراق "أمر مؤسف"

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن انزعاجه وأسفه لتصاعد العنف وتساقط الضحايا، الذي صاحب التظاهرات في العراق.

وانطلقت تظاهرات العراق، منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، للمطالبة بالقضاء على الفساد وإجراء إصلاحات.

وقال أبو الغيط، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إنه يعرب عن أسفه، لاسيما ما شهده العراق مؤخرا من أحداث دموية مؤسفة سواء في العاصمة بغداد أو المحافظات العراقية الأخرى ، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف البيان أن "الأزمة الحالية تتطلب التحلي بضبط النفس واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالاستجابة للمطالب الشعبية لأبناء الشعب العراقي".

وذكر البيان أن "الأمين العام دعا جميع العراقيين المخلصين إلى التكاتف والعمل علي احتواء الأزمة والحفاظ على المكتسبات، التي حققها العراق خلال الفترة الماضية على مختلف الأصعدة"، كما أكد على استعداد الجامعة العربية للقيام بالمسؤولية المنوطة بها تجاه العراق وشعبه ودعم كل ما من شأنه الحفاظ على العراق واستقراره.

وأفادت مصادر أمنية وطبية عراقية بمقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 865 آخرين نتيجة إطلاق الشرطة النار على المتظاهرين في كربلاء جنوب البلاد، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وقال شهود عيان في بغداد، أمس الاثنين، إن "آلاف المتظاهرين من مختلف مناطق بغداد توافدوا إلى ساحة التحرير، مساء أمس الاثنين، بالتزامن مع قرب بدء سريان حظر التجوال في الساعة 12 ليلا".