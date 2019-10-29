وزير الاقتصاد الإماراتي: سعداء للتقدم الذي يحرزه ولي العهد السعودي

أبدى وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول، سعادته بالتقدم الذي تحرزه المملكة العربية السعودية، بقيادة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وجاءت تصريحات المنصوري، خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، المقام في العاصمة السعودية، الرياض، في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "في خلال السنوات الثلاث الماضية، تقود السعودية تقدما بقيادة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تقدم غير طبيعي، انفتاح للسوق على المستثمرين وتطوير البلاد، وتطبيق التكنولوجيا على كل مجالات البلاد".

وتابع: "النسخة الجديدة من المبادرة مذهلة عن كل النسخ السابقة".

واستمر: "الإمارات كانت سباقة في عملية الانفتاح للاستثمار والسياحة والترحيب بالأجانب والتملك الحر للأجانب، ودول عربية أخرى تسير على نفس الدرب بدرجات متفاوتة وهذا يسعدنا".

وأتم بقوله: "السعودية حاليا تسير بخطى واسعة على هذا الدرب".

وتشارك 12 جهة من ضمن الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية، لتنظيم وإدارة 12 جلسة حوارية تتعلق بقطاعات المبادرة بهدف استكشاف الأعمال التجارية الناشئة والاتجاهات الاستثمارية.

ويتضمن المؤتمر مشاركة 21 جهة تكنولوجية عالمية، مثل هواوي وفيرجين هايرلوب، ممن سيتناولون مواضيع عن أحدث وأبرز التقنيات في عالم التكنولوجيا.

كما يعرض هؤلاء أحدث الابتكارات من مختلف الميادين امتدادا من الذكاء الاصطناعي وتقنية الواقع المعزز وصولا إلى عالم الروبوتات والاتصال وغيرها.

وتم إطلاق مبادرة مستقبل لتشجيع الحوار وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية حول بعض الموضوعات التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك الاستدامة والتكنولوجيا ومستقبل المجتمعات.

وتلتزم مبادرة مستقبل الاستثمار بتوفير منصة ملائمة تسهل التواصل الإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وقادة العالم.