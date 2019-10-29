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12:53 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة، رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات السعودية، القاهرة، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019

    مبارك الخفرة لـ"سبوتنيك": قوانين الاستثمار في السعودية قابلة للتعديل وستكون للأفضل

    © Sputnik . Hend Eldawy
    العالم العربي
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    أكد المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة، رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات السعودية، أن قوانين الاستثمار في السعودية قابلة للتعديل، ما دامت في صالح المستثمر.

    وأضاف "الخفرة" في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن المملكة تسير على خطوات ثابتة في الاستثمار، وأثببت بأنها بيئة صالحة للاستثمار، مستشهدا بانتقال السعودية من المركز الـ92 إلى الـ62 في بيئة الاستثمار.

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    © Sputnik . Hend Eldawi
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    وجاءت تصريحات مبارك الخفرة، خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، المقام في العاصمة السعودية الرياض، في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

    وأردف: "تحقيق هذه القفزة العالية هو جزء من أهداف توجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وهذا تأكيد واضح للمشككين في أن السعودية توفر بيئة استثمارية جيدة وصالحة".

    واعتبر الخفرة أن أكبر تحدي تواجهه المملكة هو العمل على تطوير الإنسان السعودي، وذلك لكي يكون جزءا من هذا التقدم، ولأنه الأساس لمستقبل البلاد، وذلك يتحقق بتعليمه وتدريبه.

    وأشار مبارك الخفرة إلى أن مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، هو برنامج طموح لصندوق الاستثمارات العامة، تحقيقا لـ"رؤية المملكة 2030"، مشيدا بالإقبال المستمر عليه من شركات وصنادق استثمارية رائدة.

    وتشارك 12 جهة من ضمن الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية، لتنظيم وإدارة 12 جلسة حوارية تتعلق بقطاعات المبادرة بهدف استكشاف الأعمال التجارية الناشئة والاتجاهات الاستثمارية.

    ويتضمن المؤتمر مشاركة 21 جهة تكنولوجية عالمية، مثل هواوي وفيرجين هايرلوب، ممن سيتناولون مواضيع عن أحدث وأبرز التقنيات في عالم التكنولوجيا.

    كما يعرض هؤلاء أحدث الابتكارات من مختلف الميادين امتدادا من الذكاء الاصطناعي وتقنية الواقع المعزز وصولا إلى عالم الروبوتات والاتصال وغيرها.

    وتم إطلاق مبادرة مستقبل لتشجيع الحوار وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية حول بعض الموضوعات التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك الاستدامة والتكنولوجيا ومستقبل المجتمعات.

    وتلتزم مبادرة مستقبل الاستثمار بتوفير منصة ملائمة تسهل التواصل الإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وقادة العالم.

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    الكلمات الدلالية:
    رؤية 2030, رؤية المملكة 2030, ولي العهد السعودي, الرياض, منتدى مبادرة الاستثمار, الاستثمار, السعودية
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