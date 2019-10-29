رئيس مصرف الإنماء: "مبادرة مستقبل الاستثمار" فرصة للشرق الأوسط كله

قال عبد المحسن عبد العزيز الفارس، الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول، إن مبادرة مستقبل الاستثمار ليست فرصة للسعودية فقط، بل للشرق الأوسط بشكل عام.

وجاءت تصريحات الفارس، خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 المقام في العاصمة السعودية، الرياض، في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال رئيس مصرف الإنماء في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "هذا المؤتمر بهذا الحجم وهذه الضخامة ليس للسعودية، فحسب بل للشرق الأوسط بشكل عام".

وتابع: "كل عام يأتي المؤتمر بمحاور مختلفة وهناك عشرات المتحدثين في هذه النسخة، حيث تجاوز المشاركين 6 آلاف مشارك من أكثر من 30 دولة".

واستمر: "سيضيف ذلك بصورة كبيرة إمكانية إجراءات لقاءات مع رجال الأعمال، والتحاور والتناقش والتفاوض حول الفرص الاستثمارية المشتركة، وسيسهل إجراء اللقاءات الثنائية التي تفتح آفاق كبيرة جدا بشأن المشاريع والتعاون المشترك".

وقال الفارس: "لو نظرنا إلى المنطقة فها موارد طبيعية جدا رائعة، لذلك نعتقد أن تأثير الحرب التجارية بين أمريكا والصين سيكون تأثيرها عالميا، ولن يؤثر بصورة كبيرة على المنطقة".

وأردف: "على المستوى العالمي سيشهد الاقتصاد نوع من الركود، لكن في منطقتنا العربية هناك حراك اقتصادي ونمو اقتصادي ومع رؤية المملكة 2030 ستسهم في تحفيز الاقتصاد السعودي".

وواصل: "هناك مشاريع عملاقة تقوم بها السعودية في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، والتي ستكون واعدة للمستقبل".

واستطرد:

"لو نظرنا إلى حجم الاقتصاد السعودي، هذا يجعل المشاريع الموجودة فيها عملاقة جدا، وتتيح مجال استثمار للعالم ككل".

أما عن تسهيل الاستثمارات في السعودية، فقال رئيس مصرف الإنماء: "النمو والمحفزات الاقتصادية موجودة، ولكن نحتاج لتفعيل الإرادة وزيادة الفعالية والكفاءة في الأداء".

وأضاف: "بدأت السعودية في تسهيل الاستثمارات منذ 10 سنوات تقريبا عن طريق إنشاء هيئة خاصة بالاستثمار وسن قوانين خاصة بتشجيع الاستثمار، وتم تسهيل الإجراءات، وتم إصدار أنظمة اقتصادية جديدة تسهل الاستثمار".

وتشارك 12 جهة من ضمن الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية، لتنظيم وإدارة 12 جلسة حوارية تتعلق بقطاعات المبادرة بهدف استكشاف الأعمال التجارية الناشئة والاتجاهات الاستثمارية.

ويتضمن المؤتمر مشاركة 21 جهة تكنولوجية عالمية، مثل هواوي وفيرجين هايرلوب، ممن سيتناولون مواضيع عن أحدث وأبرز التقنيات في عالم التكنولوجيا.

كما يعرض هؤلاء أحدث الابتكارات من مختلف الميادين امتدادا من الذكاء الاصطناعي وتقنية الواقع المعزز وصولا إلى عالم الروبوتات والاتصال وغيرها.

وتم إطلاق مبادرة مستقبل لتشجيع الحوار وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية حول بعض الموضوعات التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك الاستدامة والتكنولوجيا ومستقبل المجتمعات.

وتلتزم مبادرة مستقبل الاستثمار بتوفير منصة ملائمة تسهل التواصل الإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وقادة العالم.