إعلام: الحريري يلوح بالإستقالة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن الحريري يبحث قرار إعلان إستقالته وذلك يعني استقالة الحكومة اللبنانية بأكملها.

وأفادت مراسلة قناة "الجديد" اللبنانية من بيت الوسط أن "المعطيات تشير إلى أن الحريري اتخذ قراره بالاستقالة التزاما بمطالب الشارع ويتوقع أن يُتخذ هذا القرار اليوم".

وفي هذا الاطار، قال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لسكاي نيوز عربية إن سعد الحريري يريد أن يصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة جديدة قبل استقالة الحكومة الحالية.

هذا ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قام المتظاهرون في لبنان بإغلاق الطرق في العاصمة والطرق المتقاطعة التي تربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من البلاد.

ولا تزال الاحتجاجات المناهضة للحكومة تحمل طابعا سلميا في الغالب، لكن المتظاهرين ليسوا في عجلة من أمرهم للاستجابة لنداءات الجيش والأطباء لإلغاء قفل الطرق. ويحاول الجيش تفريق المظاهرات بالقوة، في عدد من المناطق أصبح من الممكن استئناف حركة مرور السيارات، ولكن ليس لفترة طويلة. واندلعت اشتباكات بين الجيش والمتظاهرين.